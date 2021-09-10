В Москве состоялась презентация книги известного нумеролога Алены Анисимковой

5 сентября состоялась презентация книги, которую ждали даже дети!

Автор книги нумеролог, религиовед Алёна Анисимкова.

Уже сейчас она завоевала детские сердца самым уникальным подходом в исследовании талантов и раскрытии потенциала.

Книгу ждали подростки и дети, которые уде научились читать, для того, чтобы уже сейчас выбрать для себя профессию и кружки, которые помогут им раскрыть свои сильные стороны!

Так же книга помогает выстраивать гармоничные отношения с родителями и учителями, что немаловажно в современном мире.

Алёна Анисимкова — нумеролог, коуч, религиовед.

Ведёт популярный блог в Инстаграме о нумерологии и личностном росте @brusnika. Основатель академии по саморазвитию и предназначению «AGEMO». Лектор при МГУТУ им. К.Г. Разумовского уже в академии EDRPO.

Сертифицированный коуч IСF.

В книге «Цифровой анализ личности» она доступно и понятно представила общую теорию нумерологии. Автор видит нумерологию, как систему, объединяющую научные, религиозные, эзотерические знания.

Нумерология — мощный инструмент, пользуясь которым каждый человек сможет быстро и легко стать более эффективным и счастливым в жизни.

Прочитав книгу, вы сможете: детально проанализировать себя и своих близких, консультировать других людей по нумерологии, наладить отношения с близкими, коллегами, детьми; понять свои сильные и слабые стороны; выбрать проекты и вектор развития; определить свою профессию и предназначение; осознать причинно-следственную связь в своей жизни; взойти на вершину карьерной лестницы; запустить успешный бизнес; общаться с людьми более эффективно.

Презентация прошла в безумно атмосферном месте в центре столицы.

Алёна каждому лично подписала книгу и оставила индивидуальные пожелания на память. Все гости могли дать интервью СМИ о своих впечатлениях. Всё завершилось общей фотографией.

А напоследок Алёна пообещала организовывать такие тёплые офлайн встречи почаще.