В Москве стартовала олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России»

В Москве началась олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России», в которой принимают участие дошкольники, ученики 1-11 классов и студенты колледжей.

Для того, чтобы быть допущенными к участию в Олимпиаде, от ребят требуется проведение собственного исследования в области строительства, истории и особенностей какого-либо объекта российской религиозной архитектуры. Работа должна быть оформлена и представлена в формате мультимедийной презентации, макета, фоторепортажа, видеосюжета. Младшие дети участвуют в отдельной программе-номинации «Дорога к храму». Дошкольникам необходимо презентовать свои творческие работы в формате рисунка и аппликации.

По информации директора Городского методического центра Андрея Зинина, планируется ежегодное проведение олимпиады «История и культура храмов столицы и городов России» для школьников и студентов колледжей Москвы.

Свои материалы следует размещать в своем личном кабинете на сайте Городского методического центра с 9 по 13 января 2023 г.