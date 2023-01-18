В Москве в течение недели будет проходить отборочный этап олимпиады по робототехнике

Москва
18 января 2023

Очередной отборочный этап олимпиады по робототехнике Центра педагогического мастерства состоится в Москве 20-28 января. Учащиеся будут поделены на три возрастные группы, младшую, среднюю и старшую. Задачи для каждой возрастной группы подобраны в соответствии с возможностями учащихся. Турнир пройдет в обычном формате.

Для младшей группы выбран вариант с освоением основ программирования на образовательных конструкторах. Для средней – задачи с операционными массивами, манипуляторами с несколькими степенями свободы и основами навигации.

Участников старшей группы ждёт освоение тригонометрии и сложной навигации.

Все участники, успешно выполнившие задания олимпиады, будут награждены и приглашены к участию в финале, намеченном на февраль 2023 г., а в мае – к участию в турнире двух столиц.

По условиям соревнований, учащиеся при создании робота могут пользоваться оборудованием и материалами без каких-либо ограничений.

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