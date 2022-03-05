В Москве выпускные экзамены будут сдавать почти 100 тысяч девятиклассников

Москва
5 марта 2022

В столице на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) записались свыше 97 тысяч учащихся девятых классов школ. Об этом сообщила руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

«На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ», –  рассказала она.

В сообщении Департамента образовании и науки подчеркивается, что выпускные экзамены пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Условием для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9) является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать четыре экзамена – обязательные по русскому языку и математике и два по выбору учащихся. Детям с ограниченными возможностями здоровья достаточно сдать обязательные экзамены.

Тренировочные экзамены в форме ОГЭ в столице проводятся на регулярной основе с заполнением бланков и выполнением схожих задач. Кроме того, регистрацию на пробный экзамен на своем сайте открыл Центр независимой диагностики Московского центра качества образования.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

О создании сервера SuperEdge для прикладных систем 5G, IoT и Edge сообщила Supermicro

Технологии

Портфолио Edge Solutions расширяют новые системы Supermicro Edge

Регионы

Экологичность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ подтверждена европейской декларацией EPD (Environmental Product Declaration)

Общество

Новые люди против снега и льда