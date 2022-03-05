В Москве выпускные экзамены будут сдавать почти 100 тысяч девятиклассников

В столице на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) записались свыше 97 тысяч учащихся девятых классов школ. Об этом сообщила руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

«На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ», – рассказала она.

В сообщении Департамента образовании и науки подчеркивается, что выпускные экзамены пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Условием для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9) является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать четыре экзамена – обязательные по русскому языку и математике и два по выбору учащихся. Детям с ограниченными возможностями здоровья достаточно сдать обязательные экзамены.

Тренировочные экзамены в форме ОГЭ в столице проводятся на регулярной основе с заполнением бланков и выполнением схожих задач. Кроме того, регистрацию на пробный экзамен на своем сайте открыл Центр независимой диагностики Московского центра качества образования.