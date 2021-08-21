В Москве за восемь лет в 2,5 раза выросло число школьников-медалистов

В 2020/2021 учебном году девять тысяч одиннадцатиклассников получили московскую медаль «За особые успехи в обучении». Таким образом, награжден был каждый восьмой выпускник.

«По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников. Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников», – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медаль «За особые успехи в обучении» с 2014 года вручают выпускникам столичных школ, которые набирают максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов или имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ, а также победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников. За это время число медалистов выросло более чем в 2,5 раза.

«Старшеклассники, которые идут в 10-е классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты. Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов “Московской электронной школы”», – отметила Анастасия Ракова.

В тройку образовательных организаций-лидеров по числу медалистов в этом году вошли: школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа № 1535 (99 человек) и школа «Покровский квартал» (94 человека).