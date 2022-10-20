В Москве запущен образовательный проект «Учебный день в архиве»

В Москве сотрудниками Госархива России запущен новый образовательный проект для учащихся предпрофессиональных классов «Учебный день в архиве», сообщает газета «Мой район».

Участником проекта может стать любой учащийся педагогического, кадетского и медиакласса. Участники проекта пройдут специальные курсы анализа исторической документации, хранения бумажных архивов, работы с источниками информации. Например, учащиеся кадетских классов получат возможность поработать с картотекой наградных документов, где получат доступ к информации о выдающихся деятелях культуры, участвовавших в Великой Отечественной войне, составить их портреты.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева называет Фонды Государственного архива РФ неиссякаемым источником достоверной информации, с помощью которой учащиеся смогут формировать верные представления о нашей страны в различные исторические периоды её развития.