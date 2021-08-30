В начале сентября КТК заменит оборудование на аварийном узле

Вице-премьер Виктория Абрамченко 24 августа заявила, что основной причиной разлива нефти 7 августа под Новороссийском на наливном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является отсутствие капитального ремонта объекта, об этом пишет «Энергоньюс».

«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта», – сообщила вице-премьер журналистам во вторник 24 августа.

Авария с разливом 12 куб. м нефти 7 августа на выносном причальном устройстве № 1 (ВПУ-1) Морского терминала КТК произошла вследствие разрушения гидрокоменсатора. В настоящее время двумя независимыми организациями ведется техническая экспертиза вышедшего из строя оборудования.

В официальном пресс-релизе 27 августа КТК говорится, что согласно условиям изготовителя, компании IMODCO (Монако), капитальный ремонт конструкции ВПУ не предусмотрен.

Компания сообщила, что на выведенном из рабочего режима ВПУ-1 в ближайшем будущем будет произведена замена двух гидрокомпенсаторов.

Морской терминал КТК включает три ВПУ, в каждом из которых смонтировано два гидрокомпенсатора. В целях исключения нештатных ситуаций гидрокомпенсаторы будут заменены на новые на всех трех ВПУ. Поставка новых гидрокомпенсаторов ожидается в начале сентября 2021 года. Одновременно будет обновлен их запас.

Замена ВПУ на новые, сообщается в пресс-релизе, будет произведена в установленные производителем расчетные сроки эксплуатации. Так, ВПУ-1 планируется заменить в 2023 году, ВПУ-2 – в 2024 году. Введенное в эксплуатацию в 2013 году ВПУ-3 подлежит замене в 2035 году.

По состоянию на 26 августа 2021 года на всех объектах КТК, включая Морской терминал, процесс транспортировки и отгрузки нефти осуществляется в соответствии с графиком. С начала августа на 34 танкера перевалено 3,4 млн тонн нефти.