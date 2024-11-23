В Нижнекамском индустриальном техникуме прошел Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет», целью которого была профориентация учащихся 9–11 классов. В мероприятии приняли участие и представители Шинного комплекса KAMA TYRES.

Единый день открытых дверей предоставляет возможность будущим выпускникам школ и их родителям познакомиться с программами «Профессионалитета». В актовом зале гостей поприветствовал директор Нижнекамского индустриального техникума Ринат Шаихов. Он отметил, что данный федеральный проект представляет собой новый уровень среднего профессионального образования, который гарантирует выпускникам трудоустройство.

В Едином дне открытых дверей традиционно участвовали представители городских предприятий, среди которых основной партнер техникума – Нижнекамский механический завод, предприятие Шинного комплекса KAMA TYRES. Перед гостями выступил инженер-электроник цеха обслуживания подготовительного производства ООО «НМЗ» Александр Тарасов.

«Сегодня Шинный комплекс KAMA TYRES заинтересован в перспективных и целеустремленных специалистах», – подчеркнул Александр Тарасов.

Александр Тарасов рассказал о преимуществах работы и прохождения практики на заводе, познакомил с направлениями деятельности, какие знания и навыки для этого необходимы и какое используется оборудование. На предприятиях KAMA TYRES всегда с радостью ждут выпускников и готовы предложить сложные, но интересные задачи, перспективы карьерного роста и профессионального развития.

В «Профессионалитет» включены самые востребованные на производстве специальности: токарь, электромонтер, слесарь, лаборант по физико-механическим испытаниям и другие. Они также были представлены на Дне открытых дверей.

Преподаватели специальных дисциплин и студенты подготовили для школьников интересные мастер-классы и экскурсию, где познакомили с инфраструктурой и современным оборудованием. Под руководством педагогов и мастеров производственного обучения школьники попробовали свои силы в выполнении практических заданий, управляли роботами, а также приняли участие в профессиональных пробах.

«Профессионалитет» – это федеральный проект, реализуемый в техникумах и колледжах, позволяющий в короткие сроки стать высококлассным специалистом в востребованной отрасли и получить работу на ведущем предприятии своего города. Он позволяет не только повысить качество обучения студентов, но и сделать его более интересным и ориентированным на практику. В его рамках в 79-ти регионах страны открыты 370 кластеров по 24-м отраслям экономики, в них обучается более 1,4 млн студентов. Кластеры объединяют 1250 учебных заведений среднего профессионального образования и 2000 промышленных предприятий, которые предоставляют выпускникам рабочие места.

Фото Тамары Шигалевой