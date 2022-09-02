В новом учебном году в московские школы зачислены 119 тыс. первоклассников

Новый учебный год станет для московских школ рекордным по количеству зачисленных первоклашек: 119 тысяч детишек впервые сядут за парты в столичных школах и гимназиях. При этом 63% из них, по сообщению газеты «Мой район», идут в первый после окончания дошкольных групп.

По информации Департамента образования и науки города Москвы, очень высоки показатели переведённых в первые классы из дошкольной группы – в 2022 году это уже свыше 72 тысяч учащихся. Это подтверждает значительно возросшее доверие москвичей школе и педагогическому коллективу и подтверждает сложившееся мнение о том, что родители довольны качеством образования в московских школах.

Общее число учащихся, пришедших 1 сентября в московские школы, приближается к 1,5 миллиона человек, из которых 426 – учащиеся дошкольных групп. Колледжи столицы насчитывают 100 тысяч студентов.

К Дню знаний в Москве подготовлено 585 школ, колледжей и учреждений дополнительного образования, включая 29 совершенно новых учебных заведений.