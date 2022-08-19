В новом выпуске реалити «Пережить, чтобы помнить» задачей тик-токеров стала маскировка танка Т-60

В пятой серии молодежного шоу участникам предстояло попробовать себя в качестве саперов. Им было нужно найти все «мины», спрятанные на поле, обеспечить проход танка, а затем — замаскировать его.

Эпизод «Танковая гать» состоял из нескольких этапов: на первом участники натягивали гусеницу танка, на втором — искали и обезвреживали «мины», спрятанные на поле. Завершающее задание — маскировка танка Т-60 таким образом, чтобы его не было видно с воздуха.

«Честно, каждое испытание сложнее предыдущего. Каждый раз мы оставляем все силы. И, тем не менее, у меня не было ни малейшего сомнения в том, что наша команда победит, потому что мы были объективно сильнее. Но, как показывает практика, в этом шоу все непредсказуемо! И вообще, «Пережить, чтобы помнить» — проект не для слабых духом!» — рассказала тик-токер Дарья Жгилева.

В основу испытания легла история командира отделения 1-й роты 9-го Отдельного Гвардейского батальона инженерных заграждений 2-й Гвардейской мотоштурмовой инженерно-саперной бригады сержанта Владимира Сергеевича Колобова, который, рискуя собственной жизнью, обезвредил множество противотанковых мин, расставленных немцами. Колобов вспоминал: «Когда ищешь мину, напряжение страшное. Знаешь, что где-то здесь они есть, а где? И какого действия? Ведь немцы чего только ни придумывали: бывало, даже на дереве их маскировали. Но особенно опасно разминировать ночью. Работали, как кроты, в полной темноте, да еще нужно было как можно тише. Ничего не видишь, щупом тыкаешь, но бывало, что и щупом взрывали. Недаром так много людей потеряли».

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Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».