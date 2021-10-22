В Новороссийске пройдет семинар по охране интеллектуальной собственности

Новости
22 октября 2021

В следующий четверг, 28 октября в Новороссийске стартует семинар «Интеллектуальная собственность. Мифы и реальность». Как сообщает управление по связям с общественностью кубанской администрации, участниками форума смогут стать все желающие бизнесмены региона, а также предприниматели из других федеральных субъектов. Организатор мероприятия – Фонд развития инноваций Краснодарского края.

«Сегодня не только в России, но и во всем мире происходит бурная технологическая революция. Вследствие этого, развитие инновационных технологий неизменно приводит к тому, что вся наша жизнь начинает базироваться и выстраиваться на различных формах интеллектуальной собственности. Полноценная и надежная защита, а также цивилизованный учет и прозрачный коммерческий оборот объектов интеллектуальной деятельности – ключевое условие для функционирования и прогресса предпринимательства в любой точке земного шара», – рассказала Ольга Лукашева, глава Фонда развития инноваций.

Она отметила, в ходе семинара участники смогут обсудить вопросы интеллектуальной собственности, актуальные проблемы этой сферы, а также разнообразные практики в юридическом оформлении и регистрации интеллектуальной собственности. По словам руководителя фонда, главная цель семинара – улучшение условий ведения бизнеса, а также содействие реализации масштабной национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в семинаре – бесплатное, причем бизнесмены смогут подключиться к диалогу не только офлайн, но и в удаленном формате, в режиме видеоконференцсвязи.

Источник фото: perspektiva-ru.ru

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