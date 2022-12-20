В онлайн гипермаркете «ЭПИЦЕНТР» проанализировали динамику российского рынка розничной торговли

Онлайн гипермаркет «ЭПИЦЕНТР» опубликовал результаты исследования, посвященного рынку ритейла. Оказалось, что в РФ с начала 2020 г. зафиксировано снижение на 6% объема розничной торговли.

На отрезке с июня 2020 г. по июнь 2021 г. количество компаний в преимущественной части отраслей заметно уменьшилось. Ощутимее всего данная тенденция затронула организации. которые реализуют бытовую технику (18,22%), «прочие товары» (15,05%), книги и канцтовары (13,93%), товары для детей (13,11%), топливо и смазочные материалы (10,53%).

Худший показатель у Северного Кавказа – здесь количество организаций уменьшилось на 16,6%. При этом в Крыму этот показатель уменьшился лишь на 3,3% (наименее заметное сокращение), причем восстановление данного показателя не наблюдалось вплоть до 2022 года.

Если количество зарегистрированных организаций в стране по состоянию на январь 2020 г. составляло 1,5 млн, то в данный момент их насчитывается 1,4 млн. Отрезок с октября 2020 г. по февраль 2021 г. был наиболее резким (сокращение с 1,44 до 1,26 млн организаций), но затем ситуация начала постепенно восстанавливаться.