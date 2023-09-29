В Орловской области конный отряд «Лиза Алерт» попробовал свои силы в полевых условиях

В рамках проекта «Орловская кавалерийская школа» при поддержке Фонда Президентских грантов 50 поисковиков в течении года обучались азам верховой езды на базе ОРОО «СОЦ «Бони-клуб». В результате обучения 10 самых сильных всадников были отобраны для первого самостоятельного конного поиска.

Поиск состоялся 23 сентября недалеко от деревни Неполодь, Орловская область.

«Хорошая погода, штаб, установка антенны ретранслятора доставка лошадей к месту проведения поиска и условный потерявшийся сделали этот поиск максимально приближенным к реальному» — комментирует участник мероприятия, опытный поисковик отряда Александр Внуков.

Получив оборудование и задачи конные расчеты «Пегасы» и пешие группы «Лисы» приступили к выполнению поисковых работ. Спустя некоторое время, работая на отклик, конная группа услышала отклик. Но здесь надо сказать, что первым потерявшегося услышал самый молодой конь-участник поиска Звонкий. Далее команда отреагировала оперативно: спустились по отклику с большого склона, нашли человека, осуществили эвакуацию.

«Для нас это отличная возможность оценить уровень подготовки лошадей и всадников, прошедших обучение на базе. Новое место позволило нам увидеть ошибки, которые делают поисковики. Нам есть над чем работать! В планах продолжить обучение, найти финансирование и сделать поиски регулярными. Никто из участников не сомневался, что лошадь может стать отличным помощником для поиска в траве или на пересеченной местности, в оврагах и лесах» — сообщила нам руководитель проекта Мария Семенихина.