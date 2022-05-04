В основу реализации национальных проектов легли городские программы Юрия Лужкова

Институт экономики, управления и финансов Российского нового университета сообщил о первых диссертациях, посвященных научному анализу деятельности Юрия Лужкова как мэра Москвы и его публицистического наследия.

Ректор Российского нового университета Владимир Алексеевич Зернов сообщил, что считает такую научную работу очень своевременной и важной: «Огромный пласт научных работ, посвященных эффективному управлению мегаполисом, преодолению кризисных периодов, передовым социально-экономическим преобразованиям, который оставил нам в наследство Юрий Михайлович Лужков, станет очень полезным при подготовке будущих управленцев в самых различных сферах жизнедеятельности страны».

Одна из магистерских диссертаций, защищенных на «отлично», посвящена исследованию потенциала научного наследия Лужкова и его практического применения в жизни современного мегаполиса. Ее автор, студентка кафедры государственного и муниципального управления Анастасия Серова, отмечает сквозную уникальность политики Юрия Лужкова: «Множество социальных программ, анализ истинных потребностей и желаний горожан позволили Лужкову развивать мегаполис и одновременно удовлетворять нужды населения».

Именно благодаря действиям и решениям мэра, пишет в одном из выводов автор, «Москва легче остальной России прошла «шоковую терапию», уровень жизни в столице был и остается существенно выше среднего по стране». «Анализ наследия Ю.М. Лужкова в плане руководства, – считает Анастасия Серова, – необходим не только для продолжения его программ, которые развиваются до сих пор, но и для использования стратегий управления современным мегаполисом… Начатые Ю.М. Лужковым программы и проекты реализуются и сегодня, но уже в рамках национальных проектов».

Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков поблагодарил от лица Совета Фонда будущих управленцев и РосНОУ за актуальную научную работу и отметил: «Люди, знакомые с деятельностью Юрия Михайловича на посту мэра, а также его научными трудами в самых различных областях, прекрасно знают, какую огромную ценность его опыт, знания, изобретения имеют для дальнейшего развития страны и обучения следующих поколений управленцев, экономистов, аналитиков и прочих очень нужных в современном мире специалистов».

Фонд Юрия Лужкова поддерживает образовательные и социокультурные инициативы, продолжающие начинания самого Юрия Михайловича и направленные на укрепление благополучия жителей Москвы. Также в его задачи входит увековечение памяти Юрия Лужкова, сохранение его общественного, политического, литературного, научного наследия.