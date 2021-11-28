В отделении ООН в Женеве открылась фотовыставка Александра Химушина «Мир в лицах»

Быт, традиции и культура коренных малочисленных народов планеты, многие из которых находятся на грани исчезновения – и все это — в лицах с неподдельными эмоциями, искренними выражениями. Именно таковы – живые и настоящие — герои уникальных портретов российского фотографа. Заглянуть в их глаза до 10 декабря можно в швейцарском Дворце наций – 170 снимков размещены в отделении ООН в Женеве. Экспозиция, приуроченная к Международному Дня защиты прав человека, организована при поддержке компании «Норникель» и при содействии Постоянного представительства РФ при отделении ООН в Женеве.

Фотомодели Александра Химушина – это люди, которых не увидеть с больших экранов, преимущественно живущие в «терра инкогнита» многовековым укладом своих предков: в тундре Заполярья, джунглях Амазонии или горах Непала. Именно потому работы российского фотографа так ценятся во многих странах – они открывают зрителю ту часть мира и России, о существовании которой многие даже не догадываются. Благодаря Химушину парижане, нью-йоркцы, а теперь и жители Женевы узнали, например, как выглядят проживающие на Таймыре долганы, энцы, ненцы, эвенки и нганасаны.

Самому же Александру попасть на заполярный полуостров удалось благодаря поддержке компании «Норильский никель», которая традиционно занимается развитием арктических территорий, заселенных малыми коренными народами. Одно из приоритетных направлений этой работы — социально-культурное. «Культура основывается на языке, язык является носителем культуры. Сохранение языкового наследия позволяет передавать из поколения в поколение накопленный опыт и знания, которые сформировались в той или иной народности. У нас на Таймыре 5 таких этнических групп, для каждой из них жизненно необходимо сохранение своего культурного слоя, формирование письменности. Первые, кому мы помогли — это ненцы. Мы создали ненецкий букварь. Совместно с Сибирский Федеральным округом были проведены мероприятия по формированию ненецкой письменности. Это позволит народу отображать на носителях те предания, сказания и верования, которые издревле передавались из уст в уста. Компания планирует продолжить эту работу на территории Таймыра: издавать печатные и интернет-издания на языках всех пяти народностей, продвигать и обновлять учебные пособия. А для того, чтобы представители каждой народности могли показать, в чем их уникальность, особенность от других, нами будут создаваться визит-центры. Это поможет, с одной стороны, привлечению туристов на территории проживания КМНС, с другой стороны — даст народностям возможность продемонстрировать свои обычаи, танцевальные навыки», — рассказал глава департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

Теплое сотрудничество фотографа с российским горно-металлургическим гигантом продолжается третий год, компания с энтузиазмом поддержала идею выставки «Мир в лицах» в отделении ООН в Женеве. «Здесь, во Дворце наций, выставка попадает в особое многоязычное и многокультурное пространство, которое формируется различными заинтересованными сторонами, включая 181 дипломатическую миссию, международные организации, научные круги, богатую сеть организаций гражданского общества и социально ответственные компании. Эта выставка предоставляет уникальную возможность увидеть богатое разнообразие исторических, культурных, религиозных и социальных особенностей народов мира, а также напомнить, что коренные народы являются хранителями уникальных отношений с природой», — рассказала гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.