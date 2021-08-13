В отделении подмосковной «Единой России» на стратегической сессии обсудили наказы жителей

В Московской области продолжается сбор поручений жителей для программы «Подмосковье – территория перемен». В Единый центр сбора наказов поступило уже около 340 тысяч обращений граждан. На этой неделе центр посетил первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», кандидат по 126 избирательному округу Александр Коган. Он познакомился с особенностями работы центра и привёз наказы, поступившие от жителей Серпухова, Пущино, Протвино, Чехова, Ступино, Каширы и Озёр. Коган отметил, что в первую очередь жителей Подмосковья волнуют вопросы благоустройства, ЖКХ, образования, дорожного хозяйства и здравоохранения.

Предложения от жителей Подмосковья волонтёры распределят по направлениям: здравоохранение, образование, соцсфера, экология, городская среда, а также уровням ответственности: федеральные инициативы направляются в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия», инициативы регионального уровня войдут в программу «Подмосковье – территория перемен», предложения муниципального уровня будут отправлены в общественные приемные на местах.

Александр Коган также принял участие в стратегической сессии подмосковной «Единой России» по обсуждению наказов жителей в сфере экологии. Открывая заседание, он отметил, что проблемы экологии, защиты окружающей среды в Российской Федерации являются одними из самых острых.

— Ещё пять лет назад так было и у нас в Московской области – экология находилась в первой пятерке самых проблемных направлений. Однако теперь ситуация выглядит по-другому. Приведу цифры. На сегодня в Единый центр сбора наказов поступило порядка 340 тысяч предложений от жителей региона. Из них на тему экологии – около 18 тысяч или не более 5%, – подчеркнул Александр Коган. – Чуть более половины из этих 18 тысяч (54%) – это чистота на контейнерных площадках. Вопрос номер два – реабилитация водных объектов. Затем идут проблемы борьбы с борщевиком, несанкционированных навалов мусора, скоса травы.

Во время сессии обсудили вопросы раздельного сбора отходов, очистки водоёмов, обеспечения населения доступом к качественной питьевой воде и экологического образования в школах.