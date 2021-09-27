В память о Юрии Лужкове парк «Садовники» в Москве будет носить его имя

Инициативу присвоения московскому парку «Садовники» имени Юрия Лужкова поддержал президент России Владимир Путин. К главе государства с просьбой о содействии в проведении мемориальных мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Юрия Лужкова, обратился в апреле 2021 года Фонд Юрия Лужкова. Проведение открытого городского субботника и присвоение имени бывшего мэра Москвы одному из городских объектов столицы были названы в числе ряда мероприятий.

Имя Юрия Лужкова расположенному на проспекте Андропова парку «Садовники» официально было присвоено 21 сентября 2021 года – в день 85-летия со дня рождения государственного деятеля и политика. Тот факт, что парк будет носить имя Юрия Лужкова как пример дружественности Москвы, в Фонде назвали символичным. Известно, что в 2009 году в «Садовниках» в рамках важного для Юрия Лужкова проекта по укреплению дружеских двусторонних связей между столицами России и Латвии, где проживало немало соотечественников, был разбит Рижский сад.

Как отметил Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, парк «Садовники» граничит с музеем-заповедником «Коломенское», с которым имя Лужкова имеет тесную связь. По инициативе московского градоначальника здесь был восстановлен один из шедевров русского деревянного зодчества – Дворец царя Алексея Михайловича. Также Юрий Михайлович стал основателем хорошей традиции проведения открытых городских субботников. Он пригласил москвичей на субботник в «Коломенское» в 2016 году, отмечая свое 80-летие, где предложил воссоздать несколько исторических садов старинной усадьбы.

Возле новых садов сегодня в память об этой традиции установлен мемориальный камень. В ознаменование 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича, Фонд Юрия Лужкова провел подобный субботник в Коломенском, на котором жители Москвы посадили еще один фруктовый сад.