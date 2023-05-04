В Петербурге на рынок жилья выведен новый комплекс сервисных апартаментов комфорт-класса

Компания «ДВА Групп», владелец и основатель которой – бывший гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич, вышла на рынок в 2022 году. Благодаря многолетнему опыту основателя компании в сфере строительства объектов различного типа, включая и доходные апартаменты, ей удалось в кратчайшие сроки собрать команду профессионалов, которая вывела на рынок Петербурга свой первый проект.

Состоящий из четырех 16-этажных корпусов комплекс сервисных апартаментов комфорт-класса на Московском шоссе содержит 960 номеров совокупной площадью 24 000 кв. м., а также вместительный подземный паркинг. Апартаменты рассчитаны на длительное и посуточное проживание.

По словам Дмитрия Ходкевича, компания досконально изучила емкость и актуальность рынка, и согласилась с прогнозом о высокой востребованности в этом районе сервисных апартаментов за счёт большого числа студентов, приезжих по служебным делам благодаря удобству Московского района с его исключительными логистическими характеристиками.