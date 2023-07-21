В Петербурге открылся новый дилерский центр CHERY

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр CHERY на проспекте Маршала Жукова, 51. CHERY — 16-я марка в портфеле холдинга «Аларм-Моторс».

Инвестиции в открытие дилерского центра составили около 120 млн рублей. Они были направлены на закупку первой партии автомобилей марки, специнструмента и оригинальных запасных частей для станции техобслуживания, а также на оформление салона согласно новым стандартам бренда.

К старту продаж «Аларм-Моторс» представил в своем новом просторном шоу-руме весь модельный ряд автомобилей CHERY, включая новинку этого лета гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+. Также начинаются продажи первого седана в российской линейке бренда – CHERY Arrizo 8, у которого, по мнению автоэкспертов, нет аналогов на российском рынке. В «Аларм-Моторс» рассчитывают, что около 30% продаж новинки придется на корпоративных клиентов. В последние годы модели CHERY уже заняли значительную долю в парках такси и каршеринга, а модели более высокого класса получили признание со стороны руководителей компаний и государственных учреждений в качестве комфортных и надежных служебных автомобилей.

— CHERY на протяжении нескольких последних лет является одним из лидеров продаж на российском авторынке, что говорит о высоком доверии к марке со стороны автолюбителей, качестве работы дистрибьютора и перспективах развития бренда в нашей стране. В России марка представлена широким модельным рядом, в котором к широкой гамме кроссоверов добавился современный седан бизнес-класса. Успеху CHERY во многом способствуют удачное ценовое позиционирование во всех рыночных сегментах, а также привлекательные клиентские программы поддержки продаж, — отметил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. — В этом и следующем годах мы ждем расширения модельного ряда CHERY, в первую очередь, за счет нового флагманского кроссовера Tiggo 9 и гибридной версии седана Arrizo 8.

«Аларм-Моторс» рассчитывает реализовать в новом дилерском центре около 250 машин в III квартале этого года и порядка 400 автомобилей в IV квартале. Компания намерена уже в этом году войти в топ-5 ведущих дилеров CHERY по объему продаж в Санкт-Петербурге, а в следующем году укрепить свои позиции, став одним из крупнейших официальных дилеров по продаже марки в городе.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 16 брендов. В 2022 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 7272 новых легковых и коммерческих автомобилей, а также машин с пробегом.