В поддержку воинов СВО состоялась серия выездных концертов «Горжусь тобой, боец России!»

С 10 по 12 ноября культурно-патриотический центр АНО «Армия и культура» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провел масштабное выездное турне, состоящее из серии концертов для участников СВО. Концертная программа «Горжусь тобой, боец России!» создана в поддержку воинов специальной военной операции и посвящена истинным защитникам Земли Русской. Концерты прошли в госпиталях г. Луганска, где наши бойцы проходят лечение, а также в действующих военных частях Луганской области.

Артисты, которые выступали перед доблестными защитниками своей страны, ранее уже провели десятки концертов для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий, выступали в госпиталях, санаториях Минобороны и на передовой. Со словами напутствия и благодарности к офицерам и бойцам обратился вице-адмирал Николай Петрович Михеев. В концертной программе приняли участие: заслуженный артист Республики Крым Константин Фролов-Крымский, автор и исполнитель военной песни, полковник запаса Михаил Калинкин, гармонист-виртуоз Святослав Шершуков, певица Ангелина Кяримова, солисты Ростовской государственной филармонии Елена Котельникова и Илья Болдырев.

Помимо самих концертов вместе с волонтерами группы Николая Чернова и Евгении Калединой-Бесединской культурно-патриотический центр АНО «Армия и культура» собрал и отправил гуманитарную помощь бойцам, которые сражаются на фронте: одежду, термобелье, тактические носилки, лангетки, подшлемники и шапки, влажные полотенца, сладости, а также большую партию окопных печей, переданных администрацией фабрики «Галвент».

Директор АНО «Армия и культура» Антонина Ивановна Журавлева раскрыла подробности мероприятия:

— Программа наших концертов была построена так, что после патриотического блока основную часть программы мы сделали весёлой и танцевальной для поднятия настроения бойцам. Конечно, они всегда очень ждут такие творческие коллективы, для них это отдушина, чтобы пообщаться и почувствовать, что они не одни, что нужны, о них помнят. Понимая, насколько сейчас для наших защитников важна поддержка, мы включили в программу лучшие музыкальные композиции. Наши девушки-солистки выводили бойцов на зажигательные танцы, к которым подключались бойцы и медперсонал. Наиболее активные выбегали на сцену и начинали с артистами зажигать… У зрителей сразу возникала восторженная реакция, они как по щелчку включались, у всех улучшалось настроение. Бойцы доставали свои телефоны, фотографировали и тут же отправляли снимки своим родным. Вначале такие грустные и задумчивые, они начинали улыбаться, и вскоре вокруг стоял хохот и царило настоящее веселье. Прощаясь с нами, уже разговаривали, как с родными, обнимали и дарили нам на память подарки и сувениры, просили приехать еще.

Мы разрабатывали и планировали программу концерта примерно на полтора часа, но бойцы аплодировали буквально каждую минуту, а в конце просто не отпускали артистов со сцены. Мы понимали, что нужны сейчас нашим бойцам как воздух, поэтому выкладывались до конца. Чтобы поддержать наших военных на передовой и еще раз напомнить, как сильно их любят и ждут дома, во время концерта мы передали им открытки, письма и трогательные сувениры «Зайчики» учащихся Фирсановской школы и образовательного центра «Протон» г. Москвы. Бойцы признаются, что не всегда есть время на них ответить, но все послания они бережно хранят и перечитывают.

Уже совсем скоро 6 декабря 2023 года в Государственном Кремлёвском дворце состоится наш концерт «Здравствуй, страна героев!», у истоков которого стоял народный артист СССР, Герой Труда России В.С. Лановой, дело которого мы продолжаем сегодня. Концерт пройдет в преддверии государственного праздника – Дня Героев Отечества. По традиции в этот зимний день Георгия Победоносца 9 декабря мы чествуем тех, чей воинский, гражданский и трудовой подвиг стал яркой страницей истории России. На сцене праздничного концерта «Здравствуй, страна героев!» мы пролистаем страницы истории нашего государства, вспомним о подвигах, вошедших в историю Отечества, и расскажем о героях настоящего времени.

В завершение хочу сказать, что мы глубоко убеждены в том, что патриотизм – это не слова, а действия, направленные на благо Родины. Своими патриотическими акциями АНО «Армия и культура» стремится привнести в души наших граждан чувство любви к Отчизне и поддержать наших защитников силой искусства.