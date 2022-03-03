В полуфинал конкурса «Учитель года Москвы – 2022» прошли 90 педагогов

По итогам первого этапа конкурса «Учитель года Москвы – 2022» в полуфинал прошли 90 из 362 участников. Более 30 экспертов из числа наиболее уважаемых представителей педагогического сообщества столицы оценивали их медиавизитки и семиминутные записи уроков.

«В числе полуфиналистов учителя практически всех школьных предметов и все они показали хорошие результаты, набрав от 91 до 142 баллов из 150 возможных. Лидируют учителя начальных классов, иностранного языка, информатики, истории и обществознания. Уверена, участников ждет яркий полуфинал, где каждый продемонстрирует свои интересные педагогические практики», – рассказала заместитель директора Корпоративного университета московского образования Екатерина Мисожникова.

В полуфинале конкурса, который пройдет 10-12 марта в очном формате, будут определены 30 финалистов. Участникам необходимо подготовить пятиминутный монолог о собственной профессиональной находке, которая позволила повысить образовательные результаты школьников.

В финале конкурсанты проведут мастер-классы, примут участие в педсовете и пресс-конференции, после чего будут определены шесть призеров. В суперфинале их ждет классный час и беседа с руководителем Департамента образования и науки города Москвы Александром Молотковым. Победитель будет представлять столицу на конкурсе «Учитель года России».