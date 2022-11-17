В портфелях московских застройщиков появляется все больше проектов высотного строительства

Москва, 16 ноября 2022 года. По данным аналитиков архитектурно-конструкторского бюро КТС ПРОЕКТ, последние 5 лет московские застройщики все более уверенно идут по пути наращивания в своих портфелях проектов высотного строительства. Спрос на проектирование зданий, высота которых превышает 75 метров, с 2017 года вырос более чем в 2 раза.

«На сегодняшний день в Москве реализуется более 100 проектов, которые относятся к категории высотного строительства. Каждое здание, превышающее 75 метров, является уникальным архитектурным объектом со всех точек зрения: авторская концепция, использование BIM-технологий для сбора и обработки данных об архитектурно-планировочных, конструктивных, экономических, технологических, эксплуатационных характеристиках объекта, организация строительства, разработка комплекса мер и условий последующей безопасной эксплуатации и прочее. Таким образом, разработку проекта высотного здания столичные застройщики могут доверить только высококвалифицированным профессионалам, поскольку в таких объектах важно учитывать многое: от анализа локации и выбора места под застройку до максимально точного соблюдения требований всех технологий строительства и систем безопасности, – отмечает Алексей Дугин, генеральный директор КТС ПРОЕКТ. – Многолетний опыт в проектировании и строительстве позволяет нам выполнять весь комплекс работ по строительству высотных объектов, обеспечивая высокое качество зданий».

В портфеле КТС ПРОЕКТ имеются как уже реализованные проекты высотного строительства, такие как, например, ЖК «Level Амурская» (высотность – до 143 м, 24-39 этажей), так и находящиеся в процессе строительства – ЖК «Событие-3» (высотность – до 113 м).

Архитектурно-конструкторское бюро КТС ПРОЕКТ с 2011 года занимает ведущее место в области комплексного проектирования и сопровождения строительства объектов любой сложности. Компания ведет проекты от идеи до ввода готового здания в эксплуатацию, обеспечивая контроль всех процессов на каждом этапе. КТС ПРОЕКТ нацелена на долгосрочные и устойчивые партнерские отношения, поэтому в своей работе применяет только актуальное программное обеспечение и отражает ключевые отраслевые тенденции.