В пос. Красный Коммунар появилась новая хоккейная площадка благодаря поддержке БФ «САФМАР»

Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева оказана помощь в строительстве новой хоккейной площадки в поселке Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области. Это первый и пока единственный спортивный объект в данном поселке.

На данный момент в Красном Коммунаре организованы несколько непрофессиональных хоккейных команд, объединяющих спортсменов разных возрастных групп. Пока при помощи Фонда «САФМАР» не была построена новая ледовая площадка, им приходилось проводить свои тренировки на находящихся за пределами населённого пункта площадках, в сёлах Татарская Каргала и Сакмара. Отныне же, стараниями фонда, юным спортсменам и взрослым любителям активного отдыха представлена возможность, не выезжая за пределы поселка Красный Коммунар, кататься на коньках и играть в хоккей в зимнее время, а летом играть в мини-футбол. Площадка оснащена автономной системой освещения, позволяющей использовать спортивное сооружение и в темное время суток.

С новой площадкой появилась возможность организовывать в поселке массовые спортивные соревнования, что неизбежно увеличит приток молодых людей к занятиям спортом.