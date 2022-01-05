В пос. Красный Коммунар появилась новая хоккейная площадка благодаря поддержке БФ «САФМАР»

Общество
5 января 2022

Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева оказана помощь в строительстве новой хоккейной площадки в поселке Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области. Это первый и пока единственный спортивный объект в данном поселке.

На данный момент в Красном Коммунаре организованы несколько непрофессиональных хоккейных команд, объединяющих спортсменов разных возрастных групп. Пока при помощи Фонда «САФМАР» не была построена новая ледовая площадка, им приходилось проводить свои тренировки на находящихся за пределами населённого пункта площадках, в сёлах Татарская Каргала и Сакмара. Отныне же, стараниями фонда, юным спортсменам и взрослым любителям активного отдыха представлена возможность, не выезжая за пределы поселка Красный Коммунар, кататься на коньках и играть в хоккей в зимнее время, а летом играть в мини-футбол. Площадка оснащена автономной системой освещения, позволяющей использовать спортивное сооружение и в темное время суток.

С новой площадкой появилась возможность организовывать в поселке массовые спортивные соревнования, что неизбежно увеличит приток молодых людей к занятиям спортом.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Научно-исследовательские академические каникулы – новый формат образовательного отдыха

Москва

Высокие результаты продемонстрировали ученики ONE! International School на олимпиадах и конкурсах 2021 года

Общество

Феникс Фламм реализовал идею создания коллекции NFT по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Политика

«Если люди вошли в историю – пусть лежат»: потомок Ленина – о том, почему нам нужен мавзолей