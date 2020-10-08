В поселке «Березки» завершается благоустройство общественных зон

В премиальном коттеджном поселке «Березки River Village» (ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») начался завершающий этап работ по благоустройству и озеленению территории. На текущий момент общая готовность общественных зон составляет более 90%.

По данным на конец сентября, в «Березках» успешно завершены основные строительно-монтажные работы. Специалисты активно ведут работы по устройству финишных покрытий и посадке цветников, пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания оборудования площадок. В течение месяца будет завершен процесс передачи всех общественных зон в эксплуатацию, а также будут сданы работы по устройству спуска набережной.

До конца 2020 года вдоль набережной реки Медвенки появятся прогулочные дорожки, скамейки из природных материалов, причалы, мостики, пандусы и пляж. Маленькие жители поселка по достоинству оценят комплексы горок, качелей и карусель, батуты, парк приключений «Четыре сезона» и многое другое. На территории обустроят велосипедные и беговые дорожки, а также спортивные тренажеры. Четвероногих друзей ждут качественные площадки для выгула и активных игр. План развития «Березок» включает в себя открытие крытого хоккейного комплекса.

В «Берёзки River Village» проекты домов насчитывают от 470 до 1 600 квадратных метров площади, а прилегающие к ним участки составляют от 12 до 52 соток.

Коттеджный посёлок «Березки River Village» расположен неподалеку от подмосковной деревни Солослово. Этот участок площадью в 60 гектаров с двух сторон окружен водой: с одной — каскад искусственных прудов, с другой — река Медвенка, правый приток Москвы-реки длиной в 11 километров, где водятся бобры, утки и высятся густые и чистые леса. Для каждого из 150 домов в посёлке было найдено оптимальное положение, обеспечивающее идеальный вид. Как выразился глава ведущего швейцарского архитектурного бюро Sсhindler + Partner Даниэль Шиндлер, автор проекта «Берёзки», это место — настоящий рай для проектировщика: «Когда я впервые увидел место будущего строительства коттеджного городка, окаймлённое речным изгибом и поясом многолетнего леса, я сразу понял, что там можно создать очень уютный жилой элитный кластер. Классические дома среднеевропейского стиля должны хорошо вписаться в русский пейзаж и создать для жителей атмосферу изысканности и уюта».

О проекте:

Коттеджный поселок премиум-класса «Березки» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Территория поселка — 60 га, более четверти которой занимают общественные пространства. Весь жилой комплекс составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов. Функциональные, полные света дома европейской современной архитектуры безупречно вписаны в живописный русский ландшафт.

https://berezki-village.ru/.

Справка о компании:

ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») объединяет группу компаний — держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Девелоперские активы» и ряд других. Общий объем девелоперских проектов компании составляет 2,2 млн кв. За период с 2016 по 2019 гг. компания ввела в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м. жилых и офисных помещений, компания вошла в ТОП-20 самых надежных застройщиков.