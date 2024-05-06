В пожарно-спасательной части №11 ООО «Транснефть – Балтика» состоялась экскурсия для школьников

Защиту от огня линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль» и других объектов предприятия обеспечивает пожарно-спасательная часть №11 ООО «Транснефть – Балтика». Компания организовала в ПСЧ экскурсию для школьников. Ее участниками стали около 60 человек – ученики начальных и выпускных классов, дошкольники и их родители.

ООО «Транснефть – Балтика» ведет масштабную профориентационную работу по привлечению на востребованные специальности новых кадров, позволяя учащимся еще в школе узнать как можно больше о профессиях, связанных с обеспечением пожарной безопасности, сделать выбор в их пользу для дальнейшего обучения. Для этого проводятся соответствующие экскурсии на производственные объекты. Также мероприятие было приурочено к 375-летию со дня образования пожарной службы в России, Дню пожарной охраны и Всемирному дню охраны труда.

Пожарно-спасательная часть №11 располагается в депо, занимающем площадь почти 4,5 тыс. кв. м. ООО «Транснефть – Балтика», построив объект, передало его в пользование ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области». В нем есть все необходимое для обеспечения высокого уровня комфорта и качество условий труда для 69 сотрудников пожарной охраны: караульные помещения, спортзал, столовая, санитарно-бытовой блок с душевыми и комната отдыха. В депо могут размещаться прицеп с пенообразователем и 4 единицы пожарной техники.

Для ребят провели экскурсию по депо, показали снаряжение и оборудование пожарных, продемонстрировали работу пожарной техники. Сотрудники депо даже ликвидировали вместе со школьниками условное загорание. Кроме того, в рамках мастер-класса дети смогли на специальном тренажере отработать при помощи спасателей оказание первой помощи пострадавшему, примерить боевую одежду пожарного и средства индивидуальной защиты органов дыхания.