В преддверии ЧМ по футболу компания Vantage объявила о начале мероприятия World Cup Craze

В преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2022 года компания Vantage (или Vantage Markets), являющаяся международным мультиактивным брокером, объявляет о начале мероприятия World Cup Craze. С сегодняшнего дня трейдеры, пользующиеся приложением Vantage, смогут голосовать за команду-победителя в каждом матче и получать захватывающие призы.

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Ожидается, что World Cup Craze, в рамках которого будут доступны в общей сложности 64 матча, станет для любителей спорта интригующим и увлекательным способом следить за игроками, командами и результатами, в то же время взаимодействуя с другими футбольными болельщиками в рамках этого уникального мероприятия компании Vantage, посвященного популярному спорту. Победители будут объявлены после завершения мероприятия 23 декабря 2022 года.

Приложение Vantage повышает качество мобильного трейдинга пользователей благодаря функциям социального трейдинга, бесперебойному пополнению счета в приложении, фирменным инструментам технического анализа и пр., обеспечивая пользователям лучшие инструменты для максимально эффективного использования своих торговых возможностей.