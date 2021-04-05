В прямом эфире братья Сафроновы продемонстрируют «горячие» трюки

Опасные трюки, которые до них не рискнул делать никто из мирового сообщества иллюзионистов, они сделают в прямом эфире

Похоже, что наши иллюзионисты Братья Сафроновы вновь намерены удивить зрителей и коллег. В конце мая они презентуют публике своё грандиозное шоу «Покорители Стихии. Огонь. Вода. Воздух». Масштаб его поражает и уже сейчас с уверенностью можно сказать о том, что оно станет настоящим событием мирового уровня. Телепортация с крыши здания, уникальные трюки с вертолётом, огнём и другими стихиями. И это ещё не все опасности, которые им предстоит преодолеть. Самые «горячие» они держат в строжайшем секрете. При этом никакой страховки и дублей!

Кстати, поскольку шоу пройдёт в прямом эфире в формате онлайн, увидеть его можно из любой точки земного шара, где есть интернет. Место проведения будет оснащено сотней камер и у самых наблюдательных зрителей появится возможность разгадать секреты их трюков и поучаствовать в прямом эфире в интерактивных конкурсах. Предзаказ на просмотр уже можно сделать в интернете на www.safronovy.ru — официальном сайте Братьев Сафроновых. Торопитесь – количество участников просмотра ограничено.