В проекте #Неизвестные герои вышла новая серия о Чамкуре Чамкурове из Дагестана

«Мы должны наших поддержать… Хотя бы в атаке обрадовать, чтобы они поняли, что они не одни», — говорит ветеран боевых действий из Дагестана Чамкур Чамкуров в новом фильме проекта #Неизвестные герои. Чтобы участники специальной военной операции на Донбассе не чувствовали себя брошенными, Чамкуров вместе с другими дагестанцами собирает и привозит им гуманитарную помощь — от одежды и консервов до внедорожников.

Историю участника антитеррористической операции в Дагестане, директора спортивной школы села Мекеги Чамкура Чамкурова, зрителям рассказывают военный корреспондент из Донецка Сергей Макаренко и режиссер-документалист Дмитрий Ушаков. Сергей — опытный военкор, который не раз бывал на передовой и прекрасно знает, как там ждут гуманитарную помощь. Дмитрий — известный кинематографист, автор нескольких фильмов о современной России. Вместе они создали яркую историю о единстве народов России и Донбасса.

«Я – представитель самой мирной профессии, учитель, здесь по зову сердца. Когда против нас объединились Европа, НАТО, Америка, мы должны наших поддержать… Хотя бы в атаке обрадовать, чтобы они поняли, что они не одни. Солдат, брошенный один где-то — это не солдат», — говорит Чамкур Чамкуров.

Директор школы знает, о чем говорит. В 1999 году, во время нападения международной террористической группы на Дагестан, он входил в состав штаба обороны Левашинского района. Чамкуров лично участвовал в перестрелках и однажды, рискуя жизнью, вытащил из-под огня раненых милиционеров. За это его представили к правительственной награде — медали «За отвагу».

Вместе со своими боевыми товарищами из дагестанской «Интербригады» Чамкуров уже в восьмой раз собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации. В прошлом они отправили на фронт 50 внедорожников, а сейчас готовят ремонтную роту для оперативного ремонта танков, пушек и другой военной техники, а также строительную роту, которая будет восстанавливать освобожденные Донецк и Луганск.

Новые документальные фильмы проекта #Неизвестные герои выходят еженедельно, увидеть их можно на Rutube-канале, в группе Вконтакте и на сайте спецпроекта. Там же регулярно появляются дополнительные материалы и обновления. Ранее выложенные фильмы познакомили зрителей с православным священником отцом Максимом, который поддерживает и вдохновляет участников спецоперации, с инвалидом Александром Козыревым, который возит гуманитарную помощь на Донбасс. Также героями проекта стали волонтер Валерия Петрусевич, которая обеспечивает жителей новых российских территорий продуктами и медикаментами, и политолог Андрей Чадаев, нашедший свое признание в подготовке операторов дронов для СВО.