В проекте «Подкованные» в Орловской области приняли участие 25 подростков

Интересный был год у всадников, обучающихся в проекте «Подкованные» на базе ОРОО СОЦ «Бони-клуб». В рамках субсидии из бюджета Орловской области были выделены средства на разработку модульной программы по конному спорту. Важно, что руководство клуба ставило перед собой цель: сделать спорт доступным и интересным для сложной категории благополучателей – подростков. И надо сказать, что команде центра это удалось.

В результате проекта 25 ребят суммарно прошли 50 теоретических занятий и 250 практических, в подарок получили уникальное пособие «Дневник конника». Но и это не все! 12 апреля 2023 года состоялись соревнования для участников и гостей, где обучающиеся не только показали свое мастерство, но и смогли посоревноваться среди равных.

«Это отличный опыт для нашей команды – нам удалось собрать некую базу знаний для детей и подростков, передать наш опыт. В планах продолжить проект – сделать следующую ступень обучения. Благодаря итоговому мероприятию мы увидели, что ребята, которые прошли занятия в рамках программы, были более собраны и структурированы в оценке «боевого поля» и выполнении элементарных упражнений», – комментирует директор ОРОО СОЦ «Бони-клуб».