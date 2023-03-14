В программу учебных сборов Авиалесохраны были включены спуски с нового вертолета Ми-8МТВ-1

Вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) задействовали на федеральных сборах ФБУ «Авиалесоохрана». Ранее для учений применяли арендованные воздушные суда. Тренировки инструкторского состава парашютно-десантной пожарной службы состоялись на базе аэропорта «Шушенское» Красноярского края.

Всего холдинг «Вертолеты России» изготовил и поставил Авиалесоохране в 2021-2022 годах 6 вертолетов Ми-8МТВ-1. Сегодня они составляют основу воздушного парка учреждения. Вертолеты вошли в состав авиационного комплекса межрегионального лесопожарного центра «Север», который создан в Красноярском крае по поручению Президента Российской Федерации.

«Вертолеты Ми-8МТВ-1 традиционно применяются для пожаротушения, поисково-спасательных миссий, медицинской эвакуации пострадавших и других видов авиационных работ. Каждый вертолет включает опциональное оборудование, отвечающее требованиям конкретного заказчика. Например, для Авиалесоохраны это в том числе водосливное устройство ВСУ-5А для тушения или локализации пожаров и грузовая лебедка», – отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург.

Федеральные сборы – начало подготовки резерва парашютистов-пожарных и десантников-пожарных к пожароопасному сезону. В программу воздушных тренировок были включены спуски с нового вертолета Ми-8МТВ-1. Это беспарашютный и сложный способ десантирования с применением спускового устройства КС-К, а также грузовой лебедки СЛГ-300. Он выполняется в режиме висения вертолета при условии оснащения воздушного судна необходимым оборудованием и наличия специальной подготовки у специалистов.

«В 2022 году во время пожароопасного сезона было задействовано четыре вертолета Ми-8МТВ-1, поставленных холдингом «Вертолеты России». Из них три воздушных судна помогали тушить пожары в Якутии, и один вертолет применялся на Байкале. В 2023 году к эксплуатации готовы уже все 6 Ми-8МТВ-1, сейчас они находятся в Красноярске и с началом пожароопасного сезона будут рассредоточены по территории Сибири и Дальнего Востока. Мы ожидаем улучшения показателей, учитывая, что в прошлом году благодаря комплексу мер, в том числе новой вертолетной технике, площадь пожаров в Якутии сократилась в 13 раз», – отметил врио начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставленные Авиалесоохране, оборудованы дополнительными внешними и внутренними топливными баками для увеличения дальности полета. Машины оснащены внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн, а также бортовой стрелой с лебедкой, швартовочным оборудованием для транспортировки грузов внутри кабины и поисковыми фарами. Вертолеты укомплектованы 22 десантными сиденьями.