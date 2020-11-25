В прокат выходит спортивная семейная комедия «Виктория» режиссера Урала Сафина

С 26 ноября в российский кинотеатральный прокат выходит спортивная семейная комедия «Виктория» режиссера Урала Сафина. Картина рассказывает о чемпионе Европы по боям без правил, который в 40-летнем возрасте зарабатывает деньги, участвуя в коммерческих поединках. Его жизнь меняется, когда однажды с утра он встречает на кухне девочку, которая утверждает, что он ее отец.

В фильме снялись Максим Щеголев (сериал «Молодежка»), Виталия Корниенко («Лед 2»), Дмитрий Миллер («Восьмидесятые», «Склифосовский»), Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен»), Евгения Малахова («А зори здесь тихие…»), Нино Кантария («Кухня», «Оттепель»). Для режиссера Урала Сафина фильм стал дебютной полнометражной работой.

ТРЕЙЛЕР

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА

«Когда я работал над этой картиной еще на моменте написания сценария, я конечно же проецировал взаимоотношения персонажей на своих отношениях с родителями. В главном герое картины заложен собирательный образ и отцов, и детей. Он такой «взрослый мальчик», а она, напротив, умна не по годам. Так что в итоге в обоих персонажах, наверное, есть какие-то мои черты и переживания, связанные с детством и родными. Ну и конечно же тема борьбы, как в спорте, так и в жизни. Любая победа достигается только в упорной борьбе», – отмечает режиссер картины Урал Сафин.

«Эта история – прекрасный пример того, как часто мы гонимся за мнимыми ценностями, как мы часто становимся заложниками своих привычек, как мы закрыты, ленивы, безучастны и равнодушны не только к окружающим, но и к себе самим. И как удивительным образом человек, пускай и очень юный, может перевернуть не только жизнь другого, но и открыть в нем совершенно новое, лучшее содержание и качества, о которых человек не то, чтобы не знал, но о которых, к сожалению, давным-давно забыл… «Виктория» – добрая, важная и очень нужная картина, особенно в наше время!», – Максим Щеголев.

«Вечна проблема – как совместить бизнес, дружбу и любовь. Уверен, что каждый оказывался в подобной ситуации. И всё дело в том, что порой, зачастую, это – неразрешимая задача. Нам приходится выбирать. Вот и моему герою не удалось соединить этот треугольник. Он потерял и друга, и любовь и, по-моему, деньги…», –Дмитрий Миллер.

«Впереди самый ответственный момент – встреча зрителя и фильма. Я не видела завершенной картины, желаю команде и зрителям почувствовать ту любовь, с которой этот фильм был создан. Сценарий, на мой взгляд, говорит о том, что всегда есть место чуду, Бог может прийти к нам в любом обличии. До встречи в кино и большой удачи фильму!» – поделилась актриса Нино Кантария.

Премьера картины состоится 25 ноября (среда) в московском Доме Кино (ул. Васильевская, д.13, стр.1) в 19:00.

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Илья Шнайдер, schneiderilya@gmail.com.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:

Готовясь к своей роли, Максим Щеголев три месяца тренировался боям без правил под руководством Павла Малышева, который сыграл роль его главного соперника.

Перед тем, как встретить и утвердить Виталию Корниенко на роль Виктории, режиссер Урал Сафин с продюсером Александром Болдыревым просмотрели более 120 кандидаток.

Первоначально в сценарии финальный бой заканчивался иначе, но в процессе съемок команда изменила его.

Все компании и фирмы (авиакомпания, охранное агентство и т.д.) в фильме имеют название «Виктория»

Рабочее название проекта было «Маленький рыцарь», оно осталось на детской книге в одной из сцен фильма.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ:

Жанр:комедия, спорт, семейный.

Хронометраж: 90 минут.

Год производства:2020.

Страна производства:Россия.

Слоган: «Для одного этот мир слишком велик».

Режиссер: Урал Сафин.

Сценарий: Софья Демина, Урал Сафин.

Продюсер: Александр Болдырев, Урал Сафин, Валерия Найговзина.

Оператор: Илья Кожевников, Константин Семакин, Сергей Спиридонов.

Композитор: Михаил Мищенко, Урал Сафин.

Кирилл — мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду.

Но однажды утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе. Для Кирилла это слишком неожиданная ситуация, он пытается в ней разобраться.