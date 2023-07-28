В «Р7-Офис» создана функция для удаления дубликатов в редакторе таблиц

Общество
28 июля 2023

При работе с большими таблицами иногда бывает необходимо удалить повторяющиеся значения. Рассказываем, как это быстро сделать в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Функция «Удалить дубликаты» позволяет очистить таблицу от повторяющихся данных и оставить только уникальные. Для быстрого удаления повторяющихся значений нужно:

Перейти на вкладку «Данные» и найти опцию «Удалить дубликаты». Затем во всплывающем окне выбрать столбцы, в которых нужно найти дубли. По умолчанию редактор предложит поиск во всех столбцах, где есть какие-либо данные.

После нажатия «ОК» повторяющиеся значения будут удалены из таблицы, а редактор выведет на экран количество удаленных строк и оставшееся число уникальных значений.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Назван лидер по применению внутрикостной терапии в лечении позвоночника и суставов

Новости

Березовский разрез СУЭК выпустил 22 тыс. мальков хариуса в Енисей

Мир

CCTV +: Пэн Лиюань встречает первую леди Индонезии

Общество

Эксперт объяснил зачем нужна цифровая трансформация бизнеса