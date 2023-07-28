В «Р7-Офис» создана функция для удаления дубликатов в редакторе таблиц

При работе с большими таблицами иногда бывает необходимо удалить повторяющиеся значения. Рассказываем, как это быстро сделать в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Функция «Удалить дубликаты» позволяет очистить таблицу от повторяющихся данных и оставить только уникальные. Для быстрого удаления повторяющихся значений нужно:

Перейти на вкладку «Данные» и найти опцию «Удалить дубликаты». Затем во всплывающем окне выбрать столбцы, в которых нужно найти дубли. По умолчанию редактор предложит поиск во всех столбцах, где есть какие-либо данные.

После нажатия «ОК» повторяющиеся значения будут удалены из таблицы, а редактор выведет на экран количество удаленных строк и оставшееся число уникальных значений.