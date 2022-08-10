В рамках IFA 2022 EcoFlow представит новую портативную электростанцию DELTA 2

Кроме того, в сентябре EcoFlow представит полный ассортимент экологически чистых энергетических решений.

КомпанияEcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня объявила о своем намерении посетить выставку IFA 2022, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине (Германия). В ходе этого мероприятия компания EcoFlow представит свой новейший прорыв в области домашних портативных электростанций, EcoFlow DELTA 2.

«Нет лучшей платформы для дебюта наших портативных электростанций нового поколения, чем крупнейшая в Европе торговая выставка потребительской и бытовой электроники, — заявил руководитель регионального подразделения EcoFlow Райан Син (Ryan Xing). — Мы возлагаем большие надежды на новый продукт, поскольку он должен стать новым эталоном для отрасли. Презентация модели DELTA 2 на выставке IFA 2022 является важным шагом на пути к расширению нашего присутствия на европейском рынке и отражает нашу приверженность обеспечению европейских потребителей практичными и экологически безопасными энергетическими решениями».

Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Allied Market Research, в 2020 году доля Европы на мировом рынке возобновляемых источников энергии составила одну треть, а европейский рынок возобновляемых источников энергии, как ожидается, вырастет на 8,4% в период с 2021 по 2030 год. За последние несколько лет компания EcoFlow заняла одно из ведущих мест на европейском рынке, где потребители чрезвычайно заинтересованы экологически чистыми и возобновляемыми источниками энергии. В 2022 году европейский рынок стал вторым по величине рынком EcoFlow после США. В первые дни 2022 года компания EcoFlow стала лучшим продавцом в Европе в категории экологически чистых энергетических решений.

«EcoFlow DELTA 2 — наш следующий шаг на пути к тому, чтобы помочь семьям и отдельным людям по всему миру избавиться от ограничений, связанных со стационарными энергосистемами, и преодолеть трудности, связанные с тем, как они вырабатывают, хранят и используют электроэнергию. Компания EcoFlow продолжит идти в ногу с растущим спросом на возобновляемые источники энергии на европейском рынке, продолжая разрабатывать инновационные и портативные энергетические решения,» — заявил г-н Син.

Сведения о мероприятии

Даты: со 2 по 6 сентября 2022 г.

Время: с 10:00 до 18:00 GMT+2

Расположение: зал 3.2, стенд 108, выставочный комплекс Messe Berlin, Берлин, Германия

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.