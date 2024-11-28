В рамках конкурса «Театр Победы» участники представят постановки о Великой Отечественной войне

Культура
28 ноября 2024

На участие в конкурсе-фестивале «Театр Победы» поступило свыше 300 заявок из 89 регионов России.

«С сентября принимали заявки, на сегодняшний день их количество достигло уже 325, это очень хороший показатель. Действительно, вся страна откликнулась на этот призыв. Надо сказать, что заявки поступают по сей день», — отметил председатель жюри конкурса «Театр Победы» Андрей Соколов.

На фестивале покажут постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта.

«Современное театральное искусство возродит славные страницы истории и покажет войну через восприятие сценаристов, актеров, режиссеров XXI века», — сообщили в пресс-службе конкурса-фестиваля «Театр Победы».

«Конкурс-фестиваль «Театр Победы» – большой патриотический проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призванный подчеркнуть значимость театральных постановок на объединяющую всех нас тему Великой Победы.

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