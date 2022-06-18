В рамках празднования 200-летнего юбилея А. Н. Островского в России состоится множество мероприятий

Постановки по Островскому станут приоритетным направлением проекта «Большие гастроли» в 2023 году. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в Санкт-Петербурге в рамках выставочно-презентационного мероприятия, посвященного 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. Мероприятие было подготовлено Российским Фондом культуры при поддержке МК РФ. По словам Аллы Маниловой, в юбилейный – 2023 — год великого русского драматурга должно реализовываться как можно больше программ, нацеленных на сохранение и популяризацию его наследия.

«Празднование 200-летнего юбилея Александра Островского проводится в соответствии с указом Президента Российской Федерации, и мы готовим его на общенациональном уровне. Александр Островский – это не просто драматург, это создатель нашего русского театра. Впереди нас ждет множество событий – это и научные конференции, и специальные театральные постановки, и крупные выставочные проекты, и многое другое», – отметила Алла Манилова.

Замглавы министерства также поделилась планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования юбилея. Он состоит из пяти разделов и трех приложений и включает в себя около 70 событий во всех регионах страны.

В ходе пленарной сессии прошло выступление генерального директора Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина Кристины Трубиновой. Она рассказала о готовящемся открытии после масштабной реставрации филиала музея – Дома-музея Островского в Замоскворечье и подготовке специальных музейных мероприятий к этому событию.

«К празднованию большого юбилея мы стали готовиться заранее и комплексно. В исторической усадьбе, где великий драматург прожил первые три года своей жизни, откроется после реставрации Дом-музей с новой экспозицией. Музейное собрание Островского в бахрушинских фондах насчитывает около 50 тысяч предметов. И сохранение этого наследия является одной из самых главных наших задач», – подчеркнула Кристина Трубинова. Она добавила, что все юбилейные проекты музея будут реализованы при участии драматических театров Костромы и Кинешмы, носящих имя А. Н. Островского. Учреждения уже готовы вступить в Ассоциацию театральных музеев, поддержанную ранее Минкультуры России, над созданием которой активно работает Бахрушинский музей.

Перед началом заседания состоялось открытие стендовой выставки «Россия Александра Островского», представленной Литературным музеем им. Даля совместно с Музеем-заповедником А. Н. Островского «Щелыково». Открыл выставку директор учреждения Дмитрий Бак. «Гений Островского выходит далеко за рамки русского театра. Александр Островский – это великий русский мыслитель и философ. Именно это мы хотели отобразить в нашей выставке, показав биографию драматурга», – поделился он.

Среди участников мероприятия, прошедшего в Медиацентре Новой Сцены Александринского театра, – руководитель Санкт-Петербургского отделения СТД Лариса Новикова, директор БДТ им. Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова, директор Центральной библиотеки им. Маяковского, президент Санкт-Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра комедии Татьяна Казакова, директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов, директор ТЮЗа им. Брянцева Светлана Лаврецова и другие.