В рамках премии АРХИWOOD-2023 состоится выставка «Хроники Переделкина. Записки исследователя»

До 6 сентября включительно, на сайте национальной премии за лучшие сооружения из дерева продолжается голосование за каждый из 65 проектов, вышедших в финал этого года. Согласно устоявшемуся кодексу АРХИWOOD, во всех 9 номинациях — от предметного дизайна до общественных сооружений — будет выбрано по два победителя: один — по мнению пользователей, и второй — по мнению профессионального жюри.

В жюри премии этого года, которое за все 14 лет ни разу не повторялось, вошло 9 архитекторов и экспертов, среди которых есть и победители прошлых лет, и представители архитектурной прессы, и признанные специалисты в предметном дизайне деревянного домостроения.

В жюри вошли:

● Никита Асадов, главный архитектор проектов бюро ASADOV.

● Иван Кожин, главный архитектор проектов, партнёр архитектурного бюро «Студия 44»; победитель премии АРХИWOOD-2017.

● Арсений Леонович, архитектор, дизайнер, художник, сооснователь бюро PANACOM, обладатель 5 премий Red Dot, других международных наград в области предметного дизайна.

● Артем Укропов, сооснователь бюро megabudka, победитель премии АРХИWOOD 2022.

● Георгий Снежкин, основатель АБ «ХВОЯ», победитель премии АРХИWOOD 2017, 2018, 2021.

● Петр Советников и Вера Степанская, архитекторы, основатели KATARSIS architects, победители АРХИWOOD 2020, 2021.

● Алексей Олещенко, управляющий партнер KUB HOUSE, победитель АРХИWOOD 2022.

● Алексей Щукин, специальный корреспондент ИД «Эксперт», автор статей об архитектуре в целом ряде изданий (от «Проект Россия» до «Ъ»).

Кроме того, мы рады объявить, что церемонию награждения 14 сентября в этом году снова принимает Переделкино, но на сей раз непосредственно сам писательский городок и Дом творчества — очень особенное место, пропитанное не только историями живших здесь литераторов, но и историями продолжающих здесь жить деревянных домов. Поэтому гостей церемонии АРХИWOOD-2023, которая пройдет в клубном корпусе Дома творчества, ждут сразу два сюрприза.

Первый — это возможность посетить выставку «Хроники Переделкина. Записки исследователя», которая открывается 5 сентября: ее ждали с первого дня работы обновленного Дома творчества. В десяти комнатах исторического корпуса будет показана история десяти домов и более сорока жителей Переделкина. И хотя эти дома до сих принято называть по имени главных поселенцев, выставка расскажет и о самых первых насельниках городка, а также о тех, кто жил там после.

Второй сюрприз — сольный концерт уроженки Переделкина, молодого автора-исполнителя Жени Львовской, который завершит церемонию.

До встречи в «Переделкино»!

АРХИWOOD – ежегодная общероссийская премия за лучшее архитектурное сооружение из дерева. В 2023 году конкурс проводится в 14-й раз и собрал 203 заявки. Куратор премии — Николай Малинин, сокуратор — Юлия Шишалова, организатор и генеральный партнер премии — ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб».