В рамках реализации всероссийской программы «Арепливир» — врачам» делегация ГК «ПРОМОМЕД» посетила Самару

На фоне пандемии коронавирусной инфекции группой компаний «ПРОМОМЕД» (лидер отечественного фармацевтического рынка) реализуется всероссийская программа «Арепливир» — врачам». 11 декабря делегация фармацевтического холдинга провела рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, руководителем Минздрава региона Арменом Беняном и главами местных медучреждений. В рамках реализации благотворительной программы ГК «ПРОМОМЕД» безвозмездно создала запас «Арепливира» в пяти регионах нашей страны. Разработанный специалистами предприятия препарат для лечения коронавирусной инфекции поставлен в том числе и в Самарскую область для местных медиков.

По словам председателя совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петра Белого, создание запаса «Арепливира» в регионе позволяет моментально приступить к лечению заболевших коронавирусом медиков, чтобы они смогли как можно скорее вернуться к работе с пациентами. ГК «ПРОМОМЕД» бесплатно поставила в регион 1000 упаковок препарата. Как отметил в своем комментарии Дмитрий Азаров, он благодарен компании за ее внимание к региону. Губернатор заявил, что надеется на развитие взаимодействия между сторонами в перспективе.