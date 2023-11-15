В результате конференции «Путь и пояс» Hinen активно участвует в международной кооперации

Лидеры из более чем 150 стран привлекли предпринимателей к участию в третьем Форуме по международной кооперации на высшем уровне «Пояс и путь». Китайская национальная высокотехнологичная корпорация Hinen приняла участие в открывающем третий Форум по международной кооперации на высшем уровне «Пояс и путь» мероприятии — конференции предпринимателей «Пояс и путь» — и провела церемонию подписания. Национальная высокотехнологичная корпорация, объединяющая НИОКР, производство, продажи и обслуживание, Hinen располагает штатом из более чем 10 000 сотрудников и 5-ю сверхкрупными производственными базами.

Hinen специализируется на исследованиях и разработке и продаже по всему миру домашних систем накопления энергии, гибридных инверторов для солнечных батарей, портативных источников энергии и аккумуляторных батарей. В компании работает более 400 специалистов по НИОКР, компания имеет более 150 патентов и неизменно поставляет высококачественные решения на основе возобновляемых источников энергии для использования вне помещений, в домах и для автономной жизни.

Конференция предпринимателей «Пояс и путь» стала важнейшим мероприятием в честь 10-й годовщины инициативы «Пояс и путь». Кроме того, это важная платформа для обсуждения всеми сторонами высококачественного развития. Соспонсорами конференции выступили Китайский комитет содействия развитию международной торговли, Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая при Государственном совете КНР и Всекитайская федерация промышленности и коммерции. Тема конференции: «Высококачественная совместная реализация инициативы «Пояс и путь» и совместные усилия по достижению общего развития и процветания».

На конференции предпринимателей «Пояс и путь» этого года собралось более 1100 участников, включая представителей высокого уровня из различных стран мира. Рассматривались такие сферы, как инфраструктура, чистая энергетика, искусственный интеллект, биомедицина, финансовые услуги, современное сельское хозяйство, железнодорожные перевозки и т. д. На этой конференции были заключены соглашения о сотрудничестве в реализации проектов на 97,2 млрд долларов США, т. е. по количеству проектов и сумме контрактов были превзойдены результаты прошлой Конференции предпринимателей.

Национальная высокотехнологичная корпорация Hinen приняла активное участие в этой Конференции предпринимателей «Пояс и путь» и подписала соглашения о сотрудничестве с партнерами в областях своей специализации. Компания расширит НИОКР и укрепит инновации в таких областях, как домашние системы накопления энергии, гибридные инверторы для солнечных батарей и аккумуляторные батареи и предложит новые решения для безопасных для окружающей среды изделий и высококачественные решения на основе возобновляемых источников энергии для использования вне помещений, дома и автономной жизни.

Компания Hinen продолжит использовать свои преимущества в области технологий и инноваций, работая с партнерами над высококачественной реализацией инициативы «Пояс и путь» и внесением положительного вклада в общее развитие и процветание.