В РОО «Крымсотрудничество» проведены очередные назначения

В РОО «Крымсотрудничество» начальником Департамента по развитию отношений со странами арабского мира назначен Айман Нажиб.

А. Нажиб длительное время проживает на территории Крыма, переехал на полуостров из Ливана. Женат, имеет детей. По профессии врач-стоматолог, осуществляет медицинскую практику. Занимает активную жизненную позицию. Напомним, деятельность РОО «Крымсотрудничество» направлена на признание Республики Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Также организация в ближайшее время планирует провести ряд мероприятий по расширению экономического и культурного сотрудничества Республики Крым с соседними странами.