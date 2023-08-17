В России необходимо внедрить новые технологии и инструменты для борьбы с контрафактом

В последние годы контрафактная продукция на российском рынке стала все более актуальной проблемой, влияя на экономическое развитие страны и здоровье потребителей. Правительство Российской Федерации принимает меры для борьбы с этой угрозой, ужесточая законодательство и контроль качества товаров на рынке. Однако, несмотря на это, контрафакт продолжает распространяться и влияет на репутацию отечественных производителей.

Контрафактная светотехника представляет особую угрозу, так как такие товары часто имеют низкое качество и могут быть опасными в эксплуатации. Подделки снижают продажи оригинальной продукции, уменьшают прибыль компаний и портят репутацию брендов на рынке. Потребители, в свою очередь, теряют доверие к продукции данной категории, что негативно сказывается на рынке светотехники в целом.

Сегодня контрафакт стал глобальной проблемой, охватывая широкий спектр товаров и услуг. Для борьбы с этим явлением необходимы совместные усилия государства, бизнеса и общества. Только так можно обеспечить безопасность и качество продукции для потребителей.

Борьба с контрафактом на маркетплейсах

В последнее время маркетплейсы столкнулись с ростом объемов контрафактной светотехники. Федеральная таможенная служба официально заявляет о повышении числа подделок, и это подтверждают специализированные ассоциации. Подделки попадают на рынок через механизмы параллельного импорта, что усложняет процесс их обнаружения и контроля.

Проблема контрафакта на маркетплейсах обостряется из-за недостаточной проверки продавцов и товаров. Это делает площадки уязвимыми для недобросовестных поставщиков, которые предлагают поддельную продукцию по сниженным ценам. Покупатели, искушенные низкими ценами, часто становятся жертвами мошенников, приобретая товары низкого качества, которые могут представлять угрозу их здоровью и безопасности.

Для борьбы с контрафактом на маркетплейсах необходима активная позиция площадок, государства и производителей. Важно усилить контроль над поставщиками, проводить регулярные проверки ассортимента и взаимодействовать с профильными ассоциациями для выявления и пресечения незаконной торговли. Только совместными усилиями можно обеспечить защиту потребителей от контрафактных товаров и поддержать доверие к маркетплейсам как надежным площадкам для покупок.

Мнение российского производителя

«Космос Электро», один из ведущих российских производителей светотехники, призывает к совместным усилиям бизнеса и государства в борьбе с контрафактной продукцией. В пресс-службе компании отмечают, что борьба с подделками – это не только защита интересов производителей, но и важный шаг к созданию конкурентоспособного и честного рынка, на котором потребителю гарантировано высокое качество продукции.

Представители компании подчеркивают, что для решения этой сложной проблемы необходим системный подход и активное сотрудничество всех участников рынка. Важным направлением в этом контексте становится разработка и внедрение новых технологий для идентификации товаров и контроля за их движением. Это может включать в себя маркировку продукции, использование QR-кодов, NFC-меток, а также создание централизованной системы мониторинга.

«В свете роста контрафактной продукции, разработка и внедрение новых инструментов для ее выявления и пресечения становятся нашей первоочередной задачей. Это важно не только для поддержания репутации нашего бренда, но и для обеспечения безопасности и уверенности потребителей в качестве приобретаемых товаров», — заявляют в пресс-службе компании «Космос Электро».

Для эффективной борьбы с контрафактной световой продукцией необходимо объединить усилия представителей бизнеса и государства. Производители светотехники настаивают на внедрении новых технологий для идентификации подлинности товара. Использование специальных маркировок позволит потребителям убедиться в ее подлинности.

Активное сотрудничество с таможенными органами также является важным аспектом борьбы с контрафактом. Совместные усилия помогут выявлять и задерживать партии поддельной продукции на границе, пресекая тем самым их попадание на рынок. Участие государства в этом процессе обеспечит более жесткий контроль над импортом и продажей световой продукции и поможет снизить уровень контрафакта на российском рынке.

Контрафактная светотехника – это не только угроза экономике и убытки для брендов, но и риск для здоровья и безопасности потребителей. Решение этой проблемы возможно только при совместных усилиях бизнеса и государства, а также активного внедрения новых технологий и инструментов для борьбы с контрафактом.