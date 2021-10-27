В России появилась первая онлайн-платформа для монетизации творческого потенциала молодежи

Новая модель электронной коммерции для создания бизнеса с нулевым стартовым капиталом позволит начинающим предпринимателям стать частью быстрорастущего рынка, превратив свои креативные идеи в товары с высоким коммерческим потенциалом. Продать созданные товары на крупнейших маркетплейсах страны.

Москва, 27 октября 2021 — Компания Youmake запустила первую в России платформу, объединившую магазин кастомизированных товаров от частных продавцов с крупнейшими маркетплейсами OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет и другими каналами продаж. Платформа позволяет создавать продукцию по модели Print on Demand (с англ. «печать по требованию») и реализовывать ее на различных торговых платформах, включая собственный маркетплейс Youmake и социальные сети Instagram, Facebook. При этом заботу о производстве, хранении, упаковке и доставке товара до покупателя компания берет на себя.

Дропшиппинг (с англ. «прямая поставка») товаров, произведенных по модели «по требованию» — новая бизнес-модель, получившая широкое распространение в зарубежных странах. Ее смысл заключается в том, что созданный на платформе товар производится после того, как человек купил и оплатил заказ. При этом доставка покупателю осуществляется напрямую со склада производителя.

Сервис предоставляет возможность пользователю разместить свой креативный дизайн, рисунок или цифровое арт-изображение на любом изделии из каталога с помощью встроенного конструктора макетов и продать его в одном из каналов онлайн-торговли. После продажи изделие производится и доставляется покупателю под брендом продавца в течение одного – трех дней.

Новая бизнес-модель предлагает сочетать преимущества традиционного дропшиппинга и модели «печать по требованию», где продавец не вкладывает деньги в производство товара заранее. Все операционные процессы, включая склад и логистику, ложатся на поставщика услуги. Продавец максимально защищен от рисков, поскольку стоимость товара он устанавливает самостоятельно, заранее видит свою прибыль. Расчет при этом производится по факту продажи товара.

Такая модель ведения бизнеса заинтересует как начинающих предпринимателей, так и крупных торговых ритейлеров. Эксперты уверены, что для российского рынка такая услуга может стать серьезным катализатором в самореализации молодых людей творческих профессий (дизайнеров, художников), а также новичков в области продаж. Дропшиппинг «по требованию» — это легкий доступ к индустрии электронной коммерции с оборотом в триллион долларов, одна из самых простых и прибыльных бизнес-моделей в интернете для старта собственного дела.

Согласно данным Data Insight, в 2021 году рынок интернет-торговли увеличится на 34%, в 2022-м — на 32%, в 2023-м — на 30% и в 2024-м — на 28%. За эти годы продажи материальных товаров через интернет вырастут с 1,7 до 7,2 триллиона рублей.

Мировая практика реализации бизнес-модели «по требованию» показала высокий рыночный потенциал. Обороты аналогичных зарубежных компаний составили более

$1 млрд. только за первые шесть месяцев 2021 года.

Сейчас в каталоге Youmake представлена одежда, но в планах собственников серьезное расширение ассортиментной линейки в направлении fashion, добавление аксессуаров и предметов интерьера, расширение интеграций с маркетплейсами.

Цель и миссия компании от первого лица: «Youmake – новый вид занятости, новая культура, новое комьюнити людей на уровне ценностей, интуитивных выборов в жизни, будь то осознанное потребление или возрождение традиционных ценностей через искусство. Дропшипинг «по требованию» – это инструмент, с помощью которого мы хотим дать реальный шанс на достойную реализацию творческого потенциала тысячам талантливых людей в нашей стране. Когда творчество обретает материальную форму, создатель испытывает небывалый подъем энергии, сопричастность к чему-то великому».

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