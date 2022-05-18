В России увеличится количество бюджетных мест по приоритетным программам магистратуры

В 2022 году правительство сможет увеличить количество бюджетных мест в магистратуре на 30 тысяч. Законопроект был принят в первом чтении и в общем на пленарном заседании Госдумы 17 апреля.

По словам председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, о необходимости неотложных мер для обеспечения российской экономики высококвалифицированными кадрами неоднократно говорилось в стенах палаты.

«Законопроект является ответом на некоторые вопросы, которые ставили депутаты. Учитывая, что до начала приемной кампании остался месяц, дополнительные места должны быть доведены до всех вузов, которые представят соответствующие запросы», — рассказывает Сергей Кабышев. Эта мера даст возможность большему количеству студентов учиться в магистратуре бесплатно, получать государственные академические и другие виды поддержки, претендовать на место в общежитиях.