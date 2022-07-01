В России В День молодежи представили новый интерактивный мультимедийный информационный проект

В ИД «Аргументы и Факты» во время специальной пресс-конференции прошло официальное представление самого здорового российского супергероя.

В День молодежи России Роспотребнадзор представил свой интерактивный, мультимедийный информационный проект, посвященный рекомендациям по здоровому питанию. Зожмен – современный отечественный анимационный супергерой проекта «Здоровое питание» – в увлекательной и доступной форме поведает об основных принципах здорового питания в каждой возрастной группе, поможет сформировать правильный рацион, расскажет о физической активности, привлечет к здоровому образу жизни детей, их родителей и даже бабушек-дедушек.

По словам заместителя руководителя Центра гигиенического образования населения РПН, информационного куратора проекта «Здоровое питание» Екатерины Головковой, она испытывала радость и гордость, представляя нового супергероя – Зожмена. Творческая группа проекта весьма внушительна: помимо экспертов проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», в нее вошли ребята из ВДЦ «Орленок» и представители ИД «Аргументы и Факты».

Советы Зожмена уже доступны на специальной странице сайта «АиФ».