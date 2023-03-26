В России впервые применили препарат для лечения смертельного осложнения от ингаляционного наркоза

17 февраля 2023 года в Москве сотрудники Клинического центра челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова смогли спасти пациента от криза злокачественной гипертермии, впервые использовав «Дантролен», зарегистрированный в России год назад. Об этом официально сообщила Федерация анестезиологов и реаниматологов России (ФАР) на своем сайте. Производство препарата стартовало в июне 2022 года на площадке «ОнкоТаргет», расположенной в Москве.

Злокачественная гипертермия (ЗГ) — острое жизнеугрожающее состояние, при котором у генетически предрасположенных людей нарушается обмен кальция, который приводит к другим различным расстройствам, ведущим к полиорганной недостаточности и высокому уровню смертности. ЗГ возникает в ответ на применение ингаляционного анестетика. Без применения «Дантролена» — специального препарата, предназначенного для лечения злокачественной гипертермии — смертность составляет 80%. Среди симптомов: Увеличение СО2 на выдохе или в крови, мышечная ригидность, тахикардия, гипертермия.

Диагноз можно поставить по клиническим проявлениям, фиксируемым наркозными аппаратами. Злокачественная гипертермия имеет наследственный характер и также связывается с рядом заболеваний (мышечная дистрофия, к примеру). Однако до сих пор нет достаточно чувствительных тестов, которые бы с большой вероятностью показали пациентов из группы риска. Поэтому наличие в клинике специального препарата, предназначенного для лечения злокачественной гипертермии, является критически важным для безопасности пациентов.

Реакция развилась у 19-летнего пациента. Он проходил ортогнатическую операцию (челюстно-лицевая хирургия). У пациента в предоперационный период не было выявлено однозначных противопоказаний или особенностей, способных повлиять на исход анестезии. Также среди его родственников не было зафиксировано случаев летального исхода вследствие ингаляционного наркоза, что свидетельствовало об отсутствие явных рисков. Также известно, что ранее пациент уже имел успешный опыт общей анестезии.

Несмотря на это, опасное состояние развилось через час после начала анестезии, его диагностировали по показаниям капнографа. Исключив другие причины, медики без промедления начали терапию, согласно установленному протоколу. Он предполагает прекращение подачи анестетика, максимально быстрое введение дантролена и охлаждение пациента.

На балансе центра нашлось необходимое количество антидота, что позволило оперативно начать терапию. Криз успешно купировали. Для стабилизации состояния пациента было израсходовано 24 флакона (480 мг) препарата. После суточного пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии пациент был переведен в профильное отделение, а 1 марта — выписан. По словам медиков, если бы данный препарат не находился в клинике, с большой долей вероятности, пациента не удалось бы спасти.

Источник: Федерация анестезиологов и реаниматологов России (ФАР)

Фото: «Freepik» Доктор на работе