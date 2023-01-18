В России запускается новое медиа о технологиях будущего – «Сириус.Журнал»

В России появилось новое средство массовой информации – «Сириус.Журнал». Это медиа об уникальных проектах, прорывных технологиях, их разработке и практическом применении талантливой молодежью, экспертами и педагогами «Сириуса» для развития России и укрепления ее технологического суверенитета, в том числе с учетом санкций и задач по импортозамещению, сообщили в пресс-службе федеральной территории «Сириус».

Существующие просветительские издания в основном ориентированы на теоретическую сторону технологических инноваций, а в искусстве, спорте и других сферах – рассказывают о том, что происходит сегодня, не формируя образа будущего. Хотя именно практическое применение инноваций, новые практики и реалистичные тренды интересуют людей больше всего, отметили в пресс-службе. «Уникальность «Сириус.Журнала» в том, что его эксперты сами являются практиками – известными учеными, педагогами, выдающимися музыкантами, спортсменами, тренерами. Многие передовые разработки, о которых пишут СМИ, а теперь и «Сириус.Журнал», реализуются непосредственно на Федеральной территории «Сириус», в его университете и лабораториях, в учебных классах, на его сценах и спортивных площадках Олимпийского наследия», – подчеркнули в пресс-службе федеральной территории.

«Сириус» создает условия для выявления и развития талантов, их самореализации через участие в проектах, значимых для всей страны: от исследований и создания инновационных решений – например, разработки новых лекарственных препаратов – до повышения качества образования в регионах и представления интересов страны на международных творческих, спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Многие из тех инноваций, о которых будет писать «Сириус.Журнал», уже успешно реализуются на федеральной территории, — отметила идейный вдохновитель нового медиа, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. – Мы объединяем наших индустриальных и научных партнеров, региональные центры, работающие по модели «Сириуса», что позволяет молодежи и их наставникам выполнять проекты на острие реальных запросов экономики и общества. И мы видим, как горят глаза у ребят, как хочется всем увидеть практическое применение полученных знаний и их тиражирование на все субъекты Российской Федерации».

Согласно предварительным исследованиям рынка, которые «Сириус» проводил перед запуском медиа, порядка 70% опрошенных россиян с интересом отнеслись к идее создания нового медиа о науке, технологиях, искусстве и спорте.

Отметим, «Сириус.Журнал» состоит из электронной (siriusmag.ru) и печатной версий. Бумажное издание тиражом 4 тыс. экземпляров выходит ежеквартально и распространяется по всей России: в региональных центрах «Сириуса», партнёрских школах, органах исполнительной власти, на федеральной территории. Ежедневно обновляемый портал будет интересен всем, кто стремится узнавать новое и развиваться вместе с «Сириусом».