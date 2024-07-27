В России запустили большой образовательный проект по нейросетям для 1 000 00 человек

Команда энтузиастов запустила полностью бесплатный онлайн-курс по применению ИИ и нейросетей в жизни и работе – «Нейрограмотность». В нем более 100 видеоуроков и прямой бесплатный доступ к работе с известными нейросетями в рамках обучения: от ChatGPT и Midjourney до музыкальной нейросети Suno.

За первые 2 недели с момента технического открытия курса учениками образовательного проекта стали более 21 000 человек из разных городов России и СНГ. Одна из амбиций авторов – привлечь на него 1 000 000 участников. Курс доступен на русском языке.

Задача курса – помочь всем желающим разобраться, как устроены ИИ и нейросети, и научить применять популярные сервисы для решения профессиональных и личных задач. Курс рассчитан на начинающих пользователей, кто до этого не работал с нейросетями или имеет небольшой опыт и хочет лучше разобраться в теме – от школьников и студентов до домохозяек и пенсионеров.

Проходить курс можно в любом порядке, в видео или текстовом формате на выбор. Он доступен в образовательном боте в Telegram. В программе более ста коротких уроков от 5 до 15 минут, разбитых на три блока. В первом блоке — теоретическом — можно познакомиться с историей развития ИИ, больше узнать об авторском праве и этике ИИ, месте человека в мире активно развивающихся технологий. Второй блок — практический, он дает пошаговые инструкции по работе и составлению промтов в популярных нейросетях для создания текстов, изображений, музыки и другого контента. Авторы также подключили возможность бесплатно попробовать работу с ChatGPT, Midjourney, Claude 3, DALL-E 3, Suno напрямую в Telegram-боте без перехода на сторонние сервисы.

Третий блок предоставляет практические кейсы использования нейросетей для работы и жизни. На сегодня для изучения открыто восемь модулей, где, например, ученый рассказывает, как с помощью нейросетей искать исходные данные и дата-сеты по теме, вести научный поиск, искать отчеты и публикации, готовить и оценивать статьи. Школьник старших классов делится, как нейросети могут помочь подготовиться к контрольной работе, сделать школьный проект и презентацию, получить объяснение сложной темы. Методист дает советы, как «делегировать» нейросетям рутинные задачи по составлению образовательных программ, учебных планов и заданий. А мама двоих детей показывает, как с помощью нейросетей упростить решение бытовых задач — от создания домашнего меню и раскрасок для детей до сочинения коротких поучительных сказок. Также доступны кейсы использования ИИ в качестве виртуального стилиста, для ведения блога, поступления в университет и изучения иностранного языка. Готовятся к запуску новые модули по применению нейросетей в развитии карьеры и поиске работы, для анализа данных и решения бытовых задач.

Контент курса будет регулярно обновляться, учитывая новые возможности технологий и сферы их применения. Авторы проекта говорят, что именно поэтому курс нельзя пройти до конца.

«Этот проект мы запустили, чтобы преодолеть тревогу и страх у людей по поводу использования нейросетей, сделать технологию более понятной и доступной для обычных людей. Вместе с экспертами и энтузиастами мы рассказываем, как устроены нейросети, и показываем на практике, как их можно использовать в повседневной жизни. Это навыки, которые помогут каждому остаться востребованным в новом AI-мире вне зависимости от своей сферы деятельности, возраста и места жительства», — делится Анна Веклич, автор проекта, эксперт в сфере развития образования, науки и технологий, сооснователь компании GPT4Telegrambot.

@GPT4Telegrambot — крупнейший бот в Telegram (13 млн пользователей по всему миру), открывающий доступ к популярным нейросетям. Команда ставит перед собой задачу повышения доступности возможностей ИИ для широкой аудитории. Команда также ведет одно из крупнейших медиа об ИИ в русскоязычном сегменте Telegram «Hi, AI | нейросети» (более 500 000 подписчиков). Основатели проекта – Анна Веклич (эксперт в сфере развития образования, науки и технологий, идеолог и соавтор первой в России магистратуры по научной коммуникации, экс-руководитель Департамента коммуникаций и маркетинга ИТМО), Павел Белов (эксперт в сфере инноваций и венчурных инвестиций, экс-руководитель по инновациям «МегаФон») и Илья Шрейдер, эксперт в сфере ИТ.

Источник: Rusbase. «AI-проект Анны Веклич получил грант от Microsoft в размере $150 тысяч»

Публикации о проекте:

• YouTube-канал «Редакция»: GPT4Telegrambot в выпуске от 11 мая 2023 г.

• Афиша Daily «Помогут написать эссе и приготовить ужин: как использовать нейросети в повседневной жизни»

• Forbes «Человека заменит не ИИ, а другой человек»: как используют ChatGPT, и кто этого боится»

• The Bell: онлайн-расследование, как пользоваться AI-сервисами через Telegram

Фотография: из открытых источников