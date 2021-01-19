В российской столице будет выбран лучший воспитатель года

При участии директора Городского методического центра (ГМЦ) Андрея Зинина состоялось селекторное совещание столичного Департамента образования и науки. В его рамках он анонсировал скорое проведение в мегаполисе конкурса профессионального мастерства и общественного признания под названием «Воспитатель года Москвы — 2021». Состязание пройдет с 1 февраля по 30 апреля текущего года. Организаторы планируют с его помощью презентовать лучшие профессиональные практики столичных воспитателей с целью повышения престижа профессии воспитателя.

Как рассказал Андрей Зинин, к участию в конкурсе приглашаются столичные воспитатели, стаж работы которых составляет минимум три года. В рамках заочного этапа они будут проходить педагогический квиз, а также подготовят презентацию видеовизитки с описанием своего опыта. Полуфиналом предусмотрена загрузка конкурсантами на портал Мосметодцентра «серьезного, продуманного» видеоролика под названием «Моя педагогическая находка». Формат финала еще до конца не определен, но это будет педагогическое мероприятие с детьми.