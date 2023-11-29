В российской столице состоится показ мод BRICS+ Fashion Summit

Общество
29 ноября 2023

В Москве состоится очередной показ мод в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit Отбор участников Саммита осуществлялся международным комитетом BRICS+ Fashion Summit.

В показе новых коллекций примут участие фэшн-дизайнеры из России и ещё 11 стран.

Подиумные показы коллекций международных дизайнеров будут на знаковых площадках Москвы – в Государственном историческом музее, Российской государственной библиотеке, Паркинг Галерее парка Зарядье, в Доме Пашкова. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть «Вконтакте», а также на российских и зарубежных сайтах.

В рамках проводимого в Москве с 28 ноября по 2 декабря Международного форума BRICS+ Fashion Summit параллельно с модными показами будут организованы: деловая программа, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts fashion-интенсив, В2В-шоурум и многое другое.

Форум организован Фондом моды при поддержке Правительства Москвы.

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