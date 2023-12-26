В Ростове-на-Дону открылась уникальная кондитерская студия «Счастье в тортах»

Экономика
26 декабря 2023

В Ростове-на-Дону 17 декабря открылась кондитерская студия «Счастье в тортах», шеф-кондитером и владелицей которого является Ирина Басырева.

Заведение расположено в центре Ростова. Это не просто кондитерская – гости превращаются в участников концепции семейной кондитерской студии с возможностью приобретения на вынос натуральных, домашних рецептов. Кроме того, кондитерская студия предлагает гостям принять участие в увлекательных кулинарных мастер-классах, а также принимает индивидуальные и корпоративные заказы.

В ходе открытия заведения каждый гость смог на время стать настоящим кондитером, деятельно помогая создать торт весом 20 кг. Маленькие гости приняли участие в детском мастер-классе по украшению новогодних капкейков в компании Зефирки и Снегурочки, которые представили детишкам игровую программу.

Студия организует различные мероприятия — корпоративы или девичники, семейные торжества. Кроме того, здесь можно повысить собственные кулинарные навыки.

В заведении каждый может отведать домашние вкусные десерты, для приготовления которых используются продукты высокого качества с ресторанной сертификацией.

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