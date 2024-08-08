В Ростове-на-Дону прошла 10-я юбилейная премия «ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ ГОРОДА» от пиар-центра Анжелики Толочной «ГОРОД».

Премия посвящена более 100 предпринимателям и экспертам из разных областей деятельности, которые своим трудом и талантом ежедневно вносят свой профессиональный вклад в процветание нашей страны. Эксперты собрались на одной площадке в резиденции Embargo Villa, где заявили о своей деятельности и проектах со сцены, а также получили номинации «ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ ГОРОДА». Данная номинация для каждого эксперта стала подтверждением его профессионализма, так как каждый предприниматель знает свое дело и проходит все этапы становления бизнеса самостоятельно. На площадке присутствовали как представители среднего бизнеса, так и начинающие предприниматели. Каждый эксперт публиковался в федеральных СМИ и делился своим опытом на федеральном уровне. Целью данного мероприятия стало объединение на одной площадке экспертов разных областей для знакомства и дальнейшего взаимодействия.

Почетным гостем мероприятия стал Депутат законодательного собрания Ростовской области. Генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Владимирович Бураков.

Генеральным партнером мероприятия выступил БКС Мир Инвестиций, который является холдинговой структурой, занимающейся брокерским, инвестиционным и банковским бизнесом. Также партнерами мероприятия стали здравница «Лаго-Наки», бренд Aristov, мультибрендовая компания ООО «Технологии здоровья», представляющая Международную торговую марку BRADEX в России, и специализирующаяся на оптовой и розничной продаже разных товарных категорий: красота и здоровье, спорт и фитнес, косметика, дом и кухня. Кроме этого, партнером мероприятия стали: гастролавка мясных деликатесов «Человек и кошка», новая кондитерская студия «Счастье в тортах», семейная кулинария Salato Shpinato и южнороссийская сеть продуктовых гипермаркетов Низкоцен.

Ведущими Премии стали несравненные Юрий Леус и Ева Толочная. Благодаря их слаженной работе каждый эксперт имел возможность быть в центре внимания публики, а также они создали дружелюбную атмосферу для непринужденного общения между всеми участниками Премии.

Развлекательная программа мероприятия проходила при участии музыкальной кавер-группы Coolbeat и концертной программы специального гостя Артема Авагимова. Все присутствующие на Премии получили подарки от партнеров и поучаствовали в розыгрышах. Так были разыграны:

• сертификаты в здравницу «Лаго-Наки»,

• дорожные акупунктурные подушки HИРВАНА от BRADEX,

• сертификат в стоматологическую клинику «LEIB-MEDIC»,

• авторский мастер класс в цветочный салон GRANPRI,

• подарочный набор с индивидуальным ароматом от Concept Store Aroma Bar and Jol,

• колье от бренда украшений «МaksiMa_jewerly»,

• сертификат в отель «Резиденция Каскад» в городе Сочи,

• подарочный набор от гастролавки «Человек и кошка»,

• сертификат в ресторан-караоке «ICON»,

• колье от «MURANO BRAND».

Фотограф Марина Омарова